M. Messahel sâ€™entretient au tÃ©lÃ©phone avec son homologue indienne

En effet, M. Messahel, a reçu hier une communication téléphonique de son homologue indienne Mme Sushma Swaradj, dans le cadre de «la concertation permanente entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. A cette occasion, la ministre indienne a renouvelé l’invitation à M. Abdelkader Messahel pour effectuer une visite officielle dans son pays, note la même source, précisant que cette invitation «a été acceptée et la date de la visite sera convenue d’un commun accord à travers le canal diplomatique». Les deux ministres «ont passé en revue l’état des relations bilatérales et ont réitéré la nécessité de les renforcer et d’élargir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et ont décidé de poursuivre la concertation, notamment en marge de la 72e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, en septembre prochain à New York», ajoute le communiqué. (APS)