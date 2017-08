Ressortissants algÃ©riens libÃ©rÃ©s dimanche en Irak : Ils regagneront Alger cette semaine

L’arrivée à Alger des deux ressortissants algériens, détenus en Irak depuis plusieurs années pour «franchissement illégal des frontières» et libérés dimanche par les autorités de ce pays, est prévue dans le courant de cette semaine, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif.

Les deux ressortissants algériens regagneront Alger «après l’accomplissement des formalités administratives et de voyage par les services de notre ambassade à Baghdad», a précisé M. Benali-Cherif dans une déclaration à l’APS, soulignant que «le dossier des prisonniers détenus en Irak pour franchissement illégal des frontières est ainsi définitivement clos». Il a relevé que cette libération «intervient suite à la récente visite à Baghdad du ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, qui a soulevé leur cas auprès des plus hautes autorités irakiennes, mettant notamment en exergue la sensibilité de ce dossier et les attentes de leurs familles et de leurs proches, comme de l’opinion publique nationale qui suit de près le développement de cette question».

«Nous saisissons cette occasion pour remercier les autorités irakiennes pour leur assistance et leur coopération dans le règlement de cette question», a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. (APS)