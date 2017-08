Accidents de la route Ã  Blida : Trois morts et un blessÃ© grave

Trois personnes sont décédées et une quatrième a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu hier à l’entrée de la ville de Blida, a-t-on appris auprès de la Protection civile. Selon la même source, l’accident est survenu aux environs de 4h15 sur l’axe de la RN1 reliant Beni Mered et Blida, lorsqu’un véhicule touristique avec à son bord quatre passagers (âgés de 20 à 29 ans), a dérapé, avant de se renverser et de percuter un engin de forage se trouvant sur place. Deux parmi les passagers sont morts sur place, tandis que le 3e a rendu l’âme à l’hôpital Franz-Fanon de Blida, où le 4e passager est toujours en soins intensifs, eu égard à la gravité de ses blessures. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue du même hôpital, a ajouté la même source. (APS)