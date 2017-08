Attentat dans le sud-ouest du Pakistan : 15 morts

Au moins 15 personnes, dont sept civils, sont mortes dans un attentat samedi soir au Baloutchistan, une province instable du sud-ouest du Pakistan, a annoncé l'armée. L'attaque visait un véhicule militaire et a été menée au moyen «d'explosifs incendiaires», provoquant un incendie d'autres voitures à proximité, a indiqué un porte-parole de l'armée. Vingt-cinq personnes ont également été blessées, a-t-il précisé. L'armée s'est déployée sur les lieux et a établi un cordon de sécurité autour du site. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital. La déflagration s'est produite à un arrêt de bus à Quetta, la capitale provinciale, avaient auparavant indiqué les autorités locales faisant état de 8 morts et de 17 blessés.