NuclÃ©aire iranien : Lâ€™estocade amÃ©ricaine

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a estimé, jeudi, que l'Iran ne respectait pas «l'esprit» de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 à Vienne, réaffirmant, par ailleurs, sa conviction qu'il s'agissait d'un texte «horrible». M. Trump n'a jamais, à ce stade, remis en cause ce document, considéré comme l'un des principaux succès de son prédécesseur Barack Obama, qu'il avait pourtant promis durant sa campagne de «déchirer».

L'accord, conclu entre Téhéran et les grandes puissances (Etats-Unis-France, Royaume-Uni, Russie, Chine et Allemagne) prévoit que l'Iran limite son programme nucléaire à des usages civils en échange de la levée progressive des sanctions internationales prises à son encontre. «Personnellement, je ne crois pas qu'ils sont en conformité avec l'accord, mais nous avons le temps, nous verrons», a déclaré jeudi M. Trump depuis son golf de Bedminster (New Jersey), promettant «des mesures très fortes» si c'était le cas.

Dans un contexte de durcissement très net des relations déjà difficiles entre Washington et Téhéran, l'administration Trump a imposé mi-juillet de nouvelles sanctions juridiques et financières ciblées contre 18 personnes et entités iraniennes liées aux missiles balistiques et au corps des Gardiens de la révolution, armée d'élite de l'Iran.