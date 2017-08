Constantine : 14 morts dans des plans dâ€™eau depuis 2012

Quatorze cas de décès dans des retenues collinaires, réserves d’eau et lacs entre autres ont été enregistrés à Constantine depuis 2012, a-t-on appris lundi en marge d’une campagne de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les plans d’eau, lancée à l’initiative des services de la Protection civile.

Deux noyades ont été recensées à Constantine, depuis le début de l’actuelle saison estivale dans les réserves d’eau de la localité Béni Yaâgoub (commune de Ben Badis) et à Senoussi dans la commune d'Ain Abid, a précisé le lieutenant Noureddine Tafer, responsable du service Information et communication à la direction de wilaya de la Protection civile.

La majorité des victimes sont des enfants, a déploré le même responsable, soulignant que les autres cas de noyades ont été enregistrés dans les plans d’eau des localités d'Oued Nemcha, de Mihoubi et d'Ouled Khengui dans les communes de Béni Hamidene, Zighoud Youcef et à El Khroub, ainsi qu'au lieudit 13e km, dans la commune d’Ain Smara. Lancée en collaboration avec les services de sécurité, cette campagne de sensibilisation, ciblant les plus jeunes notamment, a été marquée par l’organisation, au niveau du lac 13e km, d’un exercice de simulation d’une opération de sauvetage d’une victime noyée dans une retenue collinaire. Sous l’œil curieux et l'oreille attentive des touts-petits, les plongeurs-pompiers ont secouru la victime et ont détaillé aux présents les risques liés à la baignade dans des plans d'eau tels que les retenues collinaires, les barrages ou encore les réserves d'eau. Les organisateurs se sont par la suite dirigés vers le jet d’eau de la cité Zouaghi, où des dizaines d’enfants, parfois même accompagnés par leurs parents ''piquent une tête'', insoucieux du danger qui les guette.

Sur place, les initiateurs de cette opération de sensibilisation ont expliqué aux enfants les risques qu'ils pourraient encourir en nageant dans les plans d'eau.

La sortie sur terrain des éléments de la protection civile vise à assurer une diffusion large des consignes de sécurité prévues et à inculquer aux citoyens la culture du risque et en atténuer leurs conséquences, a-t-on conclu. (APS)