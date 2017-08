Colombie : Attaque contre la mission de l'Onu

Un policier a été blessé dimanche dans une attaque contre la mission de l'ONU en Colombie, chargée de superviser le désarmement des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes), a annoncé la police. "Une équipe d'observateurs de la mission des Nations Unies, des membres de la police nationale et des les membres des FARC, qui participaient aux travaux de démantèlement d'une cache d'armes et de munitions, ont été pris dans une embuscade près de Caloto dans le département de Cauca (sud-ouest)", a indiqué l'ONU dans un communiqué. "Lors de l'attaque, un policier de 31 ans a été blessé. Il a été transporté à Cali et son pronostic est réservé", a indiqué une source policière, précisant que l'attaque avait eu lieu à 08H00 locales (13H00 GMT). Ils ont été pris pour cible depuis une colline par des dissidents des FARC, selon cette source. Le commandant de la police de Cauca a lui attribué cette agression à l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste), dernière rébellion active du pays avec environ 1.500 combattants, qui participe actuellement à des pourparlers de paix à Quito avec le gouvernement colombien. L'ELN a nié toute implication dans cette embuscade.