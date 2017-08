Nouvelle fusillade Ã  Toulouse : Un mort et trois blessÃ©s

Une nouvelle fusillade a fait un mort et trois blessés dont un légèrement, dimanche soir, dans le quartier sensible de La Reynerie à Toulouse, a indiqué une source policière. Un homme d’une trentaine d’années a été abattu par balles lors d’une fusillade «nourrie» vers minuit dans ce quartier du grand ensemble urbain du Mirail, dans le sud-ouest de Toulouse, selon la même source. Une voiture s’est arrêtée à la hauteur d’une autre voiture et une fusillade a éclaté «probablement à la kalachnikov», a précisé la source policière, soulignant que «le ou les auteurs ont pris la fuite, et les victimes étaient tous archi-connues des services de police comme trafiquants notoires de stupéfiants». «Des riverains, alertés par des coups de feu, ont fait appel à la police. De nombreuses douilles ont été retrouvées sur place», selon un communiqué syndical de Didier Martinez, porte-parole de SGP Police. Il s’agit de la seconde fusillade mortelle en un peu plus d’un mois dans ce quartier. Le 3 juillet, un homme avait été tué et sept autres blessés dans une fusillade au cours de laquelle «au moins trente tirs» avaient été relevés, selon le procureur. «La régularité et la récurrence des fusillades dans les quartiers sensibles de Toulouse imposent une vigilance accrue à l’ensemble des policiers intervenants, lesquels doivent être équipés de moyens de riposte adaptés face à ces potentielles situations de danger avéré, de jour comme de nuit», a ajouté M. Martinez.