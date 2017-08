Lutte antiterroriste : Deux bombes artisanales dÃ©truites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée à Médéa/1re RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 5 août 2017, deux bombes de confection artisanale», note un communiqué dsu MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Gardes-frontières «ont saisi à Tlemcen/2e RM, une quantité de 209 kilogrammes de kif traité».