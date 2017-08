BoumerdÃ¨s : Une bande dâ€™escrocs dÃ©mantelÃ©e

Une bande organisée, constituée de sept éléments et spécialisée dans la fraude et l’escroquerie, en usurpant l’identité de cadres et personnalités influentes, a été mise hors d’état de nuire, dernièrement, par les éléments de la gendarmerie nationale à Boumerdès, a-t-on appris, samedi, auprès du groupement territorial de ce corps constitué dans la wilaya.

Selon la même source, les membres de ce réseau organisé (âgés entre 30 et 50 ans), activant à Boumerdès, ont été arrêtés par la brigade d’investigations de la gendarmerie nationale, suite à des investigations élargies à de nombreuses wilayas, ayant abouti à la neutralisation de la bande et la saisie de documents administratifs, chèques bancaires et autres sceaux utilisés pour escroquer des citoyens.

Au moins cinq personnes ont été victimes de cette bande, qui les a délestés d’un montant global de 13 milliards de centimes.

En fait, les éléments de cette bande faisaient croire à leurs victimes qu’ils avaient le pouvoir d’intégrer leurs noms dans des projets relevant de sociétés nationales agréées, afin de s’adjuger des marchés avantageux.

Présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Boudouaou, trois parmi les mis en cause ont été mis en détention préventive, au moment ou le reste de la bande a été placé sous contrôle judiciaire.