Accidents de la route : 6 morts et 20 blessÃ©s en 24 heures

Six personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées ces dernières 24 heures dans des accidents de la route survenus à travers le teritoire national, indique un bilan des services de la Protection civile.

L'accident le plus grave a été enregistré dans la wilaya de Mostaganem où l'on déplore deux personnes décédées et deux autres blessées, suite à un carambolage entre trois véhicules légers survenu sur la RN 11, dans la commune de Sidi Lakhdar, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, deux cas de décès par noyade en mer ont été enregistrés durant la même période au niveau de la wilaya de Mostaganem. Il s'agit d'un adolescent âgé de 16 ans et d'une jeune femme de 22 ans de la même famille décédés noyés dans une plage interdite à la baignade.

Les unités de la Protection civile ont procédé, d'autre part, à l'extinction durant la même période de 26 feux de forêts et de maquis à travers les wilayas d'Oum el Bouaghi, Batna, Bejaia, Bouira, Tizi Ouzou, Skikda, Guelma, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras et Mila, avec des pertes estimées à 154 ha de forêts et 119 ha de maquis.