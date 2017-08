MDN : Saisie de plus de 120 kg de kif traitÃ©

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments des Douanes de Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), a saisi près des frontières le 4 août 2017, une quantité de 89,198 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments des Gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale de Tlemcen (2e Région militaire) ont saisi une autre quantité s’élevant à 31 kilogrammes.

Par ailleurs, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), des détachements de l’ANP «ont intercepté onze contrebandiers et saisi deux motos, des outils d’orpaillage, ainsi qu’un camion chargé d’une quantité de 16.000 litres de carburant destinée à la contrebande. D’autre part, des unités de Gardes-côtes d’Annaba et d’El-Kala (5e Région militaire) ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 93 personnes à bord d’embarcations clandestines.