AuspectÃ©s du meurtre dâ€™un jeune homme aux Issers : 4 individus arrÃªtÃ©s

Une bande criminelle de 4 individus (âgés entre 27 et 36 ans), suspectés du meurtre d’un jeune homme de 20 ans en le jetant dans un puits aux Issers, a été neutralisée dernièrement par les services du Groupement territorial de la gendarmerie nationale de Boumerdès, a-t-on appris jeudi dernier auprès de ce corps constitué. Selon le chargé de la communication et des relations générales auprès de ce corps, les éléments de cette bande suspectés du meurtre du jeune homme originaire de Chlef, et travaillant au village Torfa dans la commune des Issers (à l’est de la wilaya), ont été arrêtés sous le chef d’inculpation de constitution d’une association de malfaiteurs et homicide volontaire avec guet-apens et préméditation.

L’affaire remonte au 28 juillet dernier, lorsqu’un appel téléphonique, informant de la présence du corps d’un jeune homme dans un puits du village Torfa (Issers), a été reçu par le centre opérationnel du groupement territorial de la wilaya.

Une fois la dépouille extraite du puits, les gens du village en question l’ont reconnue comme étant celle d’un jeune travailleur au niveau de la laverie de carottes du village. Une fois examinée, des traces de blessures et d’écorchures ont été découvertes sur le corps de la victime, prouvant qu’il a reçu des coups et qu’il a tenté de résister à ses agresseurs.

Selon les investigations menées par les enquêteurs dans cette affaire, une altercation verbale aurait éclaté entre les suspects et la victime qui était avec un ami, alors qu’ils étaient tous deux en état d’ébriété. Mais la dispute entre les deux parties s’enflamma, et la victime pris la fuite vers une forêt voisine, où les suspects l’ont poursuivi, avant de le rouer de coups et de le jeter dans un puits, où il rendit l’âme.

Le procureur de la République près le tribunal de Bordj Menail a ordonné la mise en détention des quatre suspects au pénitencier de Bordj Menail, a ajouté la même source. (APS)