Nouvelles sanctions amÃ©ricaines contre l'Iran : Â«IllÃ©gitimesÂ» selon TÃ©hÃ©ran

Le ministère des Affaires étrangères iranien a qualifié jeudi les nouvelles sanctions américaines imposées contre l'Iran d'»illégitimes», a indiqué dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Qasemi, qui a évoqué une série de mesures réciproques. «La décision américaine est illégitime, illogique et contraire à tous les principes humains et aux lois internationales», a affirmé M. Qasemi sur le site internet du ministère. «Les mesures de Washington contre l'Iran sont un nouvel exemple de l'hostilité des Etats-Unis à l'encontre des Iraniens», a-t-il souligné, ajoutant qu'»il s'agit également d'une insulte à la conscience du monde.» M. Qasemi a précisé que d'autres pays impliqués dans la signature de l'accord sur le nucléaire, il y a deux ans, ont également désapprouvé les mesures «unilatérales américaines», visant à faire pression sur Téhéran.

«L'Iran ne restera pas muette face aux violations américaines de l'accord sur le nucléaire, et le Parlement et le gouvernement iraniens annonceront bientôt une série de mesures réciproques», a-t-il fait savoir.

«L'Iran a résisté aux mesures hostiles des Etats-Unis et poursuit ses efforts pour assurer la stabilité et la sécurité, et pour lutter contre le terrorisme dans la région», a déclaré jeudi M. Qasemi. «L'Iran ne permettra, en aucun cas, aux politiques expansionnistes et déstabilisatrices des autres de porter leurs fruits», a ajouté M. Qasemi. Selon des officiels iraniens, avec ces nouvelles sanctions, l'administration américaine veut provoquer l'Iran et pousser le pays à se retirer de l'accord de 2015 qui a permis de mettre fin au long conflit sur le programme nucléaire iranien. Mercredi, le président américain, Donald Trump, a signé un projet de loi sur les sanctions contre l'Iran.

Ces mesures ont été prises en réponse au développement du programme de missiles par Téhéran. Toutefois, l'Iran affirme que ses avancées en matière de missiles balistiques n'ont qu'un objectif de dissuasion et que le pays n'y renoncera jamais.