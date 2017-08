La direction du Service national porte à la connssaice des citoyens des classes 2005, 2006 et 2007, nés entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, et qui ne sont pas en situation d’insoumission vis-à-vis du service national, qu’ils sont appelés à se rapprocher des centres ou des bureaux du service national de rattachement, en vue de procéder à la régularisation de leurs situations vis-à-vis du Service national, selon le calenderier suivant :

- Du 13 août au 17 août 2017 : pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 31 mars.

- Du 20 août au 24 août 2017 : pour ceux nés entre le 1er avril et le 30 juin.

- Du 27 août au 31 août 2017 : pour ceux nés entre le 1er juillet le 30 septembre.

- Du 3 spetembre au 7 setpembre 2017 : pour ceux nés entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Les citoyens concernés sont appelés à fournir une copie de la pièce d’identité nationale et d’une copie du certificat attestant du niveau scolaire.