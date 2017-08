PÃ¢tes alimentaires : Pas dâ€™augmentation

Le ministère du Commerce a démenti, dans un communiqué publié hier, les informations faisant état d’une augmentation des prix des pâtes alimentaires de l’ordre de 30%.

Les services de contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du Commerce ont mené les investigations nécessaires au niveau des différentes wilayas, «qui n’ont révélé aucune augmentation des prix des pâtes alimentaires aux stades de la vente en gros ou au détail», souligne la même source. «Le ministère du Commerce rappelle que ses services restent mobilisés pour assurer un contrôle rigoureux et strict des produits alimentaires sensibles de large consommation, particulièrement ceux dont les prix sont réglementés et subventionnés, et ce à travers la lutte contre toute pratique illicite», ajoute le communiqué.