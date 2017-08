Turquie : Poursuites judiciaires contre des soldats

Des soldats ont été arrêtés et poursuivis en justice pour avoir maltraité de jeunes Syriens, a annoncé hier l'armée turque. «Les personnels qui ont infligé un traitement inacceptable à un groupe de personnes arrêtées en tentant de franchir la frontière illégalement depuis la Syrie pour entrer en Turquie ont été placés en détention et font l'objet de procédures administratives et judiciaires», a annoncé l'armée turque dans un communiqué. L'arrestation intervient après la diffusion d'une vidéo de cinq minutes, montrant des soldats en train d’«insulter, humilier et asséner de violents coups de pied à quatre jeunes Syriens interceptés», après avoir franchi la frontière entre les deux pays. L'incident s'était produit vendredi, a précisé le texte. Quant aux jeunes Syriens battus, ils ont été expulsés vers la Syrie, après avoir subi des examens médicaux, selon le communiqué.

La Turquie, qui abrite quelque trois millions de réfugiés syriens, a renforcé, depuis plusieurs mois, les mesures de sécurité à sa frontière avec la Syrie, et seules les rares personnes munies de permis sont désormais autorisées à entrer sur le territoire turc.