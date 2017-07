Afghanistan : Attaque suicide devant lâ€™ambassade dâ€™Irak Ã  Kaboul

Une attaque suicide s'est produite lundi devant l'ambassade d'Irak à Kaboul, au centre-ville de la capitale afghane où des explosions et des tirs étaient entendus, a annoncé une source de sécurité citée par des agences. «Un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée de l'ambassade irakienne et deux assaillants essaient d'entrer dans le complexe de bâtiments», a indiqué la même source. «Les forces spéciales sont sur place et les civils riverains sont en train d'être évacués», a-t-elle ajouté.

Le ministère de l'Intérieur a confirmé les explosions sans préciser la cible visée. Selon des riverains cités par l'AFP, les premières détonations ont été entendues par des habitants, voisins de l'enceinte diplomatique peu après 11h, heure locale (06H30 GMT), et «au moins quatre explosions, des tirs d'armes à feu et des grenades, ont été entendus». Une épaisse fumée noire s'élevait au-dessus du quartier visé et des sirènes de police et d'ambulance retentissaient plus d'une heure après le début de l'attaque.