Libye : 5 soldats de l’Armée nationale tués

Cinq soldats de l'Armée nationale libyenne (ANL) ont été tués et quatre autres blessés dans l'attaque de trois points de contrôle par des insurgés au sud de Derna (Est), a annoncé l'ANL.

Un appareil de l'ANL a également été abattu par ces derniers, samedi au-dessus de Derna, tuant son pilote et un soldat, tandis qu'un autre militaire a été blessé, a-t-elle ajouté. La ville de Derna est contrôlée par une coalition d'islamistes et d'anciens rebelles au régime de Moammar Kadhafi, chassé du pouvoir et tué en 2011. L'ANL, une puissante faction armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, est engagée dans une guerre violente contre divers groupes dans l'est du pays depuis trois ans.

Cette force, qui soutient le Parlement de Tobrouk (Est), a récemment repris aux djihadistes le contrôle total de Benghazi, la deuxième ville du pays.