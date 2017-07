Accidents de la route : 186 morts en zones urbaines durant le deuxième trimestre

Cent quatre-vingt-six personnes ont trouvé la mort et 4.779 autres ont été blessées dans 4.043 accidents de la route survenus en zones urbaines durant le deuxième trimestre de 2017, selon un bilan publié par les services de la Sûreté nationale. Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents, selon le bilan. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé, au cours de la période considérée, «178.270 actions de sensibilisation en direction des automobilistes, et 4.462 activités au niveau des établissements éducatifs et de circuits de conduite à travers l’ensemble du territoire national», a fait savoir la même source. Les services de la Sûreté nationale ont «dressé 67.937 barrages à travers leur territoire de compétence, et intensifié les patrouilles piétonnes et mobiles (561.551 patrouilles)», a ajouté la même source. (APS)