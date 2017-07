Carambolage à El-Hadjar : 3 morts et 14 blessés

Trois personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées à divers degrés, samedi dernier, dans un carambolage survenu sur la RN 21, reliant les wilayas d’Annaba et de Guelma, dans la localité d’El-Karma, commune d’El-Hadjar, indique un communiqué de la Protection civile. Le carambolage, qui s’est produit à 15h28, a impliqué quatre véhicules, précise la même source, faisant état de trois victimes, un chauffeur de taxi de 54 ans, un garçon de deux ans et une fillette d’un an. Originaires des wilayas d’Annaba et de Guelma, les victimes, qui ont trouvé la mort sur les lieux de l’accident, ont été transférées à la morgue de l’hopital d’El-Hadjar. L’âge des personnes blessées, dont deux jugées graves, varie entre six mois et cinquante-deux ans, dont quatre de sexe féminin et sont originaires des wilayas d’Annaba, de Guelma et d’Oum El-Bouaghi, a encore précisé la même source. Une trentaine de sapeurs-pompiers, huit véhicules, dont six ambulances, et une équipe médicale ont été dépêchés sur les lieux, et une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale d’El-Hadjar. B. G.