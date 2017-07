Bordj Bou- Arréridj : un train vers la côte

L’ouverture des lignes ferroviaires entre les wilayas de Msila et Sétif pour le transport de vacanciers à Béjaïa a profité à la population de Bordj Bou-Arréridj. Cette dernière peut se rendre au bord de la mer, grâce aux deux lignes qui ont été mises en exploitation pour aider les citoyens des wilayas de l’intérieur à ne pas manquer ce plaisir en toute sécurité. Cette décision, qui est un pas de plus dans l’encouragement du tourisme national, permet aussi de décongestionner les routes.

En effet, les axes qui lient les wilayas de Sétif, Msila et Bordj Bou-Arréridj connaissent chaque été un encombrement important. Des accidents de la circulation sont remarqués également.

L’aspect social de la décision n’est pas anodin, comme on peut le remarquer, au vu du tarif proposé par la SNTF qui est de 175 dinars de Béjaïa à Bordj Bou-Arréridj.

Notons que les départs qui ont été arrêtés offrent la possibilité aux vacanciers de passer une journée entière au bord de la mer. Pour Bordj Bou-Arréridj, les deux trains doivent passer par la gare du chef-lieu à 7 heures, pour le premier, et 7h20, pour le second. Les retours sont fixés à 18 heures et à 21 heures, à partir de la gare de Béjaïa.

F. D.