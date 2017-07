Relizane : Un enfant retrouvé moins de 24 heures après sa disparition

Un enfant de deux ans a été retrouvé «sain et sauf», dimanche dans la wilaya de Relizane, moins de 24 heures après sa disparition, indique un communiqué de la Gendarmerie nationale. Le père, âgé de 40 ans, demeurant à la commune d’El-Hassi, s’est présenté samedi à la brigade locale de la Gendarmerie nationale pour signaler la disparition de son fils, M. K., âgé de 2 ans, qui était en train de jouer devant le domicile parental, le même jour à 20h15. Les recherches déclenchées par les unités du groupement territorial de Relizane «ont abouti, dimanche à 6h45, à la découverte de l’enfant, sain et sauf, près d’un oued sis au lieudit Remlat, non loin de son domicile parental», note la même source, ajoutant que l’enfant «a été confié à ses parents, et une enquête est ouverte par la brigade de Gendarmerie nationale d’El-Hassi». (APS)