Syrie : 18 éléments de Daech tués

Dix-huit éléments du groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech) ont été tués par l'armée syrienne dans la banlieue est de Salamiya dans la province de Hama, a rapporté hier l'agence de presse syrienne SANA. «L’armée de l’air syrienne a porté une série de raids aux rassemblements et aux repaires du réseau terroriste ‘‘Daech’’ dans la banlieue est de Salamiya, située à 33 km sud-est de Hama, dans la province du même nom, et à 45 km au nord-est de Homs», a indiqué sana.

Une source militaire citée par l'agence a précisé que les raids s’étaient concentrés sur les villages d’Akach, Wadi Izzam et à Za’ija et avaient fait 18 tués et des dizaines de blessés parmi les terroristes du réseau. Les raids se sont aussi soldés par la destruction de deux véhicules dotés de mitrailleuses lourdes et d’un camion-citerne transportant une quantité d’essence volée, a-t-on indiqué.