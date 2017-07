Attentat à Mogadiscio : cinq morts

Au moins cinq personnes ont été tuées et dix autres blessées hier par l'explosion d'une voiture piégée sur l'artère principale de Mogadiscio, a annoncé le ministère somalien de la Sécurité. «Cinq civils ont été tués et 10 autres blessés par l'explosion de la voiture chargée d'explosifs», a déclaré le porte-parole du ministère, Ahmed Mohamud.

L'explosion «a eu lieu devant des boutiques» de la rue Maka Al Mukarama, l'artère la plus fréquentée de la capitale somalienne et qui mène au palais présidentiel, a précisé le porte-parole, ajoutant que les explosifs avaient été déclenchés à distance.