Sanctions américaines : Le parlement iranien prépare sa réponse

La Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Majlis (parlement iranien) a adopté samedi les grandes lignes d'une motion visant à répondre aux récentes sanctions américaines à l'encontre de l'Iran. Si elle est ratifiée lors de la séance publique du Majlis, la motion «ripostera aux mesures terroristes et aventureuses des États-Unis dans la région», a rapporté PressTV. Elle envisage également des mesures visant à soutenir les forces armées et de sécurité iraniennes ainsi que les Iraniens qui seront affectés par les actions américaines, a dit le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, qui a assisté à la réunion de la commission. M. Araqchi a décrit la motion comme une mesure appropriée pour répondre aux politiques «hostiles et malveillantes» des États-Unis.

Les sanctions américaines auront des effets négatifs sur la mise en œuvre de l'accord historique sur le nucléaire iranien, signé par l'Iran et six puissances mondiales en juillet 2015, a-t-il ajouté.

Vendredi, les États-Unis ont imposé à l'Iran de nouvelles sanctions relatives aux missiles balistiques en réponse à ce qu'ils ont appelé les «actions provocatrices continues», notamment le récent lancement d'une fusée, a déclaré le département du Trésor américain. Jeudi, l'Iran a lancé un engin spatial qui a utilisé des technologies «étroitement liées à celles d'un missile balistique intercontinental», ce qui représente une «étape menaçante franchie par l'Iran», a expliqué le communiqué américain.