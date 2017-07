Boussaâda : 2 morts et 5 blessés dans l’explosion d’une grenade

Deux enfants (une fille et un garçon) âgés de 10 ans ont péri et cinq autres âgés entre 5 et 12 ans ont été blessés dans une explosion survenue samedi dernier à la cité 50-Logements de la ville de Boussaâda (M’sila), a-t-on indiqué dans un communiqué de la protection civile.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour évacuer les victimes à l’hôpital de Boussaâda, selon la même source qui n’a pas fourni d’autres détails.

Une source de l’hôpital Rezig-Bachir de Boussaâda a indiqué que les enfants jouaient avec un engin explosif qui a explosé lorsqu’ils l’ont jeté contre un mur. Les blessés dont l’état est jugée «très critique» ont été évacués à l’hôpital Zahraoui de la ville de M’sila, a ajouté la même source. Les services de sécurité ont aussitôt ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'explosion.