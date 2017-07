Aïn Defla : Un mort et 3 blessés dans une collision

Une personne est décédée et 3 autres ont été blessées, vendredi à Aïn Defla, dans un accident de la circulation survenu sur le tronçon de l’autoroute traversant la wilaya, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile.

L’accident s’est produit au lieu-dit Ouled Bouabida, relevant de la commune d’El-Attaf, lorsqu’un camion semi-remorque a percuté (par derrière) un véhicule touristique, causant le décès d’une personne (32 ans) et des blessures plus ou moins graves à trois autres, âgées, elles, entre 30 et 50 ans, a-t-on indiqué.

La violence du choc a été telle que la victime a été calcinée au moment où la remorque du camion a pris feu, a-t-on signalé.

Les victimes ont été transférées vers l’hôpital de Sidi Bouabida dans la commune d’El Attaf, a-t-on précisé.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Nationale en vue de déterminer les circonstances exactes de cet accident.