Chypre : L’ONU prolonge le mandat de sa mission

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution prolongeant le mandat de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) jusqu'au 31 janvier 2018. Adoptée jeudi à l'unanimité, la résolution prévoit que le secrétaire général devra «procéder à un examen stratégique de la Force» qui visera essentiellement à établir des conclusions et recommandations concernant la manière optimale de la structurer afin de lui permettre d'exécuter et en rendre compte au conseil dans un délai de 4 mois. Se félicitant de l'avancée notable des négociations entre les dirigeants chypriotes grecs et chypriotes turcs depuis février 2014, le conseil a néanmoins noté que les négociations sur la question chypriote, tenues du 28 juin au 7 juillet en Suisse, n'ont pas «abouti à un règlement durable, global et juste fondé sur une fédération bicommunautaire et bizonale». L'île de Chypre est divisée en deux depuis l'occupation en 1974 de sa partie nord par la Turquie, en réaction à un coup d'Etat mené par des officiers de l'armée grecque. La partie nord s'est autoproclamée République turque de Chypre du Nord en 1983, sans obtenir la reconnaissance de la communauté internationale, à l'exception de la Turquie.