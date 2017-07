Pakistan : La Cour suprême destitue le Premier ministre

La Cour suprême du Pakistan a rendu hier un arrêt prononçant la «disqualification» du Premier ministre Nawaz Sharif et sa destitution de fait suite à une affaire de corruption. «Il est disqualifié en tant que député au Parlement et a donc cessé d'occuper le poste de Premier ministre», a déclaré le juge Ejaz Afzal Khan devant une foule compacte réunie au siège de la Cour. L'arrêt ordonne aussi à l'autorité anti-corruption de lancer une nouvelle enquête sur les soupçons pesant sur M. Sharif. La Cour a pris sa décision sur la base des travaux d'une commission d'enquête mise sur pied suite à la révélation du scandale par les Panama Papers l'an dernier. C'est la seconde fois dans l'histoire du Pakistan qu'un Premier ministre en poste est destitué par une intervention de la Cour suprême. La première fois remonte à 2012, lorsqu'elle avait condamné le Premier ministre de l'époque, Raza Gilani, pour outrage à la justice car il avait refusé de rouvrir une enquête pour corruption contre le président d'alors, Asif Zardari M. Sharif n'aura ainsi mené à terme aucun de ses trois mandats comme chef du gouvernement. Il avait déjà été contraint à la démission en raison d'accusations de corruption en 1993. Son deuxième mandat, démarré en 1997, avait lui aussi tourné court en 1999 suite à un coup d'Etat militaire et M. Sharif avait été contraint à plusieurs années d'exil en Arabie saoudite.