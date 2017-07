Sanctions américaines antirusses : La riposte de Moscou

Moscou va interdire à l'ambassade américaine l'accès à ses deux sites situés à Moscou, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères vendredi, et ce en réponse à l'adoption par le Congrès américain de nouvelles sanctions antirusses. «A partir du 1er août, la partie russe suspend l'utilisation par l'ambassade des Etats-Unis en Russie à tous les entrepôts sur la rue Dorojnaia à Moscou et aux résidences secondaires dans le parc de Serebryani Bor», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Sénat américain a adopté jeudi des sanctions pour «punir» la Russie de son ingérence présumée dans l'élection présidentielle. Donald Trump doit maintenant décider s'il embrasse cette position dure envers Moscou ou s'il choisit le veto. Ce texte, qui a été dénoncé par Moscou mais aussi critiqué dans l'Union européenne parce qu'il permet de punir des entreprises européennes, va maintenant être soumis au président Donald Trump, qui a le choix de le signer en l'état ou de le bloquer. Le texte sanctionne aussi l'Iran et la Corée du Nord.