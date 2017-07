Annaba : Saisie d’équipements de pêche illicite de corail

D’importants équipements utilisés pour la pêche illicite du corail dans la région de Sidi Salem, dans la commune d’El Bouni (Annaba), ont été saisis et trois personnes ont été arrêtées, apprend-on mercredi auprès de la brigade de recherche et d’inspection de la sûreté de wilaya.

Le matériel saisi se compose de 22 bouteilles d’oxygène, deux moteurs pour embarcations de pêche, des combinaisons de plongée et des appareils de détection du corail, précise la même source qui souligne que les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar.

La même brigade a fait état, par ailleurs, de la saisie, dans une maison de la cité El Kimam de la ville d’Annaba, de matériel de chirurgie et de quantités de médicaments illicitement importés par un émigré.

Ce dernier a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba pour commerce illicite de médicaments et équipements médicaux.