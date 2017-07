lac de Sidi-M’hamed-Benali : Action de sensibilisation

Le lac de Sidi M’hammed Benali de Sidi Bel Abbès a abrité, tout récemment, une manifestation de sensibilisation sur la protection de l’environnement et les dangers de baignade dans des sites non autorisés.

L’action, menée avec la participation d’associations locales et de plusieurs intervenants comme la protection civile, la sûreté de wilaya et les scouts musulmans algériens SMA, vise à sensibiliser sur l’importance de l’hygiène du milieu, les dangers de la baignade dans des sites interdits et les drames de la route dont le nombre est en croissance durant la saison estivale, a souligné Kheira Saâdi, chef du bureau de wilaya de l’association nationale Baraka d’aide aux personnes handicapées, initiatrice de l’évènement. Cette manifestation vient renouveler l'appel, depuis le début de la saison estivale, des services de la protection civile aux citoyens, les sensibilisant sur les dangers de la baignade dans des sites non autorisés. Les services de la protection civile ont enregistré six morts par noyade dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Cette campagne intervient en exécution du programme de sensibilisation sur la baignade interdite dans les plans d’eau et sur les risques d’accidents de la route. Les services de la protection civile procèdent, en collaboration avec la direction du tourisme, les scouts musulmans algériens (SMA) et les services de la sûreté de wilaya, à la distribution de dépliants appelant à la sécurité des usagers de la route empruntant notamment la direction des plages.

Par ailleurs, une campagne de nettoiement a été organisée au niveau du lac Sidi M’hamed Benali, un site touristique par excellence, très fréquenté par les familles de Sidi Bel Abbès, notamment durant l’été.

Une activité similaire sera organisée le 24 juillet courant dans la wilaya d’Ain témouchent, à la plage de Béni Saf. (APS)