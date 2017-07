Sétif : Démantèlement d’un réseau de vol de bétail

Poursuivant leur lutte intense contre le crime sous toutes ses formes, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Ain Azel, au sud de Sétif, viennent de mettre fin aux agissements néfastes d’un groupe composé de 4 personnes dont l’âge varie entre 19 et 31 ans, originaires tous de la commune de Ain Azel et faisant dans le vol de bétail. Un groupe au sein duquel figure un repris de justice. L’opération remonte aux premiers jours du mois de mars de cette année, lorsqu’une victime se présente au siège de la brigade de la gendarmerie pour procéder à un dépôt de plainte pour vol de 10 têtes d’ovins à partir de son étable implantée à Mechta « Ketf el Bir », dans la commune d’Ain Azel. L’audition de la victime fait ressortir que cela est s’est passé après que cette dernière a entendu, avec ses enfants, des bruits au niveau du garage attenant à l’étable extérieure, remarquant de ce fait deux personnes inconnues entrain de faire sortir un mouton et qui prennent la fuite immédiatement après à bord d’un véhicule. Le décompte effectué alors par la victime lui permettra de relever que 10 têtes de son bétail n’étaient pas là. Par la suite, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux afin d’intensifier leurs investigations et découvrent, non loin du lieu de ce vol, une motocyclette appartenant à un certain M. A. ayant des antécédents judicaires. L’intensification des investigations permettra aux éléments de la gendarmerie nationale d’identifier le restant du réseau K. N., A. Z. et O. A., et de faire ressortir que les éléments de ce groupe agissaient d’un commun accord. L’opération s’est soldée par la saisie de la motocyclette et une pince neuve appartenant au nommé B. A. âgé de 73 ans. D’après le communiqué de la cellule de communication et des relations générales du groupement territorial de la gendarmerie nationale, le 17 juillet 2017, les personnes impliquées ont été présentées devant le procureur de la république du tribunal de Ain Oulmène. Trois d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt à la maison de rééducation de Sétif au moment où le quatrième, dont l’identité était connue, est en fuite.

F. Zoghbi