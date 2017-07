Disparition du petit Abderrahim à Bordj Bou Arreridj : L’enfant retrouvé

Quand les parents du petit bordji, Abderrahim ,ont annoncé la disparition de leur enfant âgé à peine de 6 ans, ils avaient craint pour sa vie. Non seulement le village ou ils habitent est situé dans un lieu accidenté et très boisé mais l’enfant autiste est également muet. Ce qui ne facilite pas le contact avec lui.

Mais c’était sans compter sur la mobilisation des gendarmes qu’ils ont bien fait d’appeler même si c’était en fin de journée, le 23 du mois en cours. Les éléments de la brigade de Djaâfra qui se trouve au nord de la wilaya de Bordj Bou Arreridj n’ont pas perdu de temps. Ils ont informé le groupement de la gendarmerie au niveau de la wilaya. Le commandant qui a dirigé lui-même l’opération a lancé un plan de recherche qui a impliqué toutes les unités du corps situées aux alentours. Les citoyens ont activement participé à l’opération rendue ardue par le relief difficile de la région et son étendue. Mais leurs efforts n’ont pas été vains.

Les recherches ont été couronnées par un résultat

positif 24 heures après : le petit Abderrahim a été trouvé sain et sauf dans les bois. Il ne souffrait de rien à part quelques égratignures causées par des plantes à son passage. Les gendarmes l’ont aussitôt emmené dans une structure de santé proche des lieux où il a reçu les soins nécessaires.

Toute la population du village inquiétée par la disparition a été soulagée par son retour presque miraculeux au vu de sa situation. Elle n’a pas manqué de remercier la gendarmerie pour sa disponibilité dans tous les domaines.

F D