Un camion dérape à Kherrata : 4 femmes tuées et un enfant blessé

Un grave accident de la route a eu lieu, hier à 10h, au niveau de la RN 09, au lieu-dit Carrefour Menaa, à hauteur de l’arrêt de bus SNTV, commune et daïra de Kherrata, causé par le dérapage d’un poids lourd transportant du gravier, vraisemblablement après avoir perdu ses freins, tuant sur le coup quatre femmes (H. Malika 56 ans, H. Saida 44ans, B. Djamila 46 ans et B. Nawal, 29 ans), et blessant légèrement un des enfants d’une des victimes, H. Lyes 12 ans, évacué vers l’hôpital de Kherrata. Le conducteur du camion âgé de 34 ans, sorti indemne, s’est immédiatement dirigé vers le commissariat de police. Le camion immatriculé à Béjaïia a pris feu, et le sinistre a été éteint par les éléments de la Protection civile qui se sont rendus sur les lieux pour évacuer les victimes vers l’hôpital de Kherrata. Cet accident intervient en cette période de grande affluence où le nombre de morts sur les routes depuis le début de l’année est de 40. À signaler que le nombre d’accidents de la circulation enregistrés, à travers le territoire de la wilaya, depuis le début de l’année, s’élève à 972, avec un total de 1191 blessés.

M. Laouer