Accidents de la route : 49 morts et 2.041 blessés en une semaine

Quarante-neuf personnes sont décédées et 2.041 autres ont été blessées dans 1.549 accidents de la route survenus à travers le territoire national en une semaine, selon un bilan établi par la Protection civile. Les unités d'intervention de la Protection civile ont également intervenu, durant la période du 16 au 22 juillet, dans 10.816 opérations qui ont permis la prise en charge de 1.530 blessés et traités par leurs secours médicalisés sur les lieux d'accidents et l'évacuation de 8.894 malades vers les structures sanitaires, ajoute la même source. Dans le même cadre, le communiqué précise que les services de la Protection civile ont enregistré 22.989 appels de secours relatifs aux différents types d'intervention, pour répondre aux appels de détresse des citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d'incendies et assistance diverses. (APS)