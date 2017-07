Bechar : Arrestation de deux dealers

C’est au cours de deux opérations distinctes que les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Béchar, et en agissant sur des informations fiables, ont pu arrêter deux trafiquants de drogue, qui tentaient d’écouler leur marchandise sur le marché.

Le premier, âgé d’une vingtaine d’années, qui activait au niveau du quartier Merah et à l’issue d’une étroite surveillance qui s’est soldée par une fouille corporelle, a été arrêté en possession de 45,91 gr de kif traité, sous forme de plaquettes rectangulaires. alors que le second trafiquant, et au cours d’une opération similaire, s’est vu arrêté en possession de 19,8 gr de comprimés psychotropes et de la somme de 8.950 DA, fruits de la commercialisation illicite de sa marchandise.

Les deux acolytes ont été présentés devant le Procureur de la République près le tribunal de Béchar, qui, en comparution directe, les a placés sous mandat de dépôt.

Ramdane Bezza