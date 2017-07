Zéralda : 10 individus arrêtés et 3 kg de cannabis saisis

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé récemment à l’arrestation de 10 individus et à la saisie de près de 3 kg de cannabis et une somme d’argent en monnaie nationale et en devise, indique ces mêmes services dans un communiqué. Les services de sûreté de la wilaya d’Alger «ont traité une affaire de constitution d’association de malfaiteurs pour la commission d’un crime et possession et trafic de drogue et de psychotropes, qui a conduit à l’arrestation de 10 suspects et la saisie de 2,90 kg de cannabis et un montant de 31 millions de centimes», précise le communiqué.

Agissant sur information, les services de sûreté de la circonscription administrative de Zeralda «ont diligenté une enquête au sujet d’un groupe d’individus s’adonnent au trafic de tous types de drogue au niveau d’un lieu public relevant de leur compétence territoriale», ajoute le communiqué qui indique que «suite à une descente, les éléments de la brigade de la police judicaire ont saisi 2,90 kg de cannabis, 4 comprimés psychotropes ainsi qu’une somme d’argent en monnaie national estimée à 31 millions de centimes et un montant de 100 dollars et de 950 euros.

Cinq chiens dangereux ont été récupérés et 6 mis en cause arrêtés sur les lieux, alors que 4 autres l’ont été après une profonde investigation», ajoute le communiqué.

«Après accomplissement de l’ensemble des procédures légales, les 10 suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné le placement de 6 en détention préventive et 4 sous contrôle judiciaire», conclut le communiqué.