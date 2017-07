M. Tebboune reçoit la ministre angolaise de la Culture

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. Au cours de cette audience, les deux responsables «ont abordé l’état des relations qui lient les deux pays dans les différents domaines. A ce propos, les deux parties ont tenu à saluer l’excellence et l’exemplarité qui caractérisent les rapports entretenus depuis plusieurs décennies par les deux pays et qui demeurent marqués par le soutien historique de l’Algérie au mouvement de libération angolais. Intervenant sur le volet de la promotion de la coopération dans le secteur de la Culture, M. Tebboune «a assuré son interlocutrice de la disponibilité de l’Algérie à élargir le champ du partenariat et des échanges par l’encouragement et l’accompagnement de toute initiative considérée, de part et d’autre, comme étant porteuse», souligne le communiqué. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.