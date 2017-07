Congo Brazzaville : l'UA appelle au dialogue

La mission d'observation électorale de l'Union africaine (UA), mobilisée lors des élections législatives et locales de dimanche dernier en République du Congo, a appelé à Brazzaville les acteurs politiques au dialogue, ont rapporté des médias. Dans une déclaration lue lundi soir lors d'une conférence de presse par son chef de délégation, l'ex-Premier ministre malien, Diango Cissoko, la mission dit déplorer qu'«une frange de l'opposition se soit tenue en marge du processus électoral», exhortant «tous les acteurs du jeu politique national à toujours privilégier la voie du dialogue dans la résolution des différents et autres contradictions politiques, en vue de préserver la paix». Elle a demandé au gouvernement congolais de «prendre des mesures politiques fortes de décrispation favorables à la reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition». A l'administration électorale, la mission de l'UA a requis d'améliorer sa communication sur le processus électoral, de mettre l'accent sur la formation du personnel électoral, de doter celui-ci des signes distinctifs, de renforcer la présence des femmes dans la gestion du processus, d'améliorer les conditions de distribution des cartes d'électeurs et de mettre à la disposition de tous les bureaux de vote des scellés pour les urnes.