Différend frontalier entre l’Inde et la Chine : New Delhi espère un règlement diplomatique

Un haut responsable indien des affaires étrangères a exprimé la volonté de New Delhi de résoudre par la voie diplomatique le différend frontalier avec Pékin au cœur d'un mois de tensions entre l'Inde, la Chine et le Bhoutan. Situé sur le flanc ouest du Bhoutan et à l'est de l'État indien du Sikkim, le plateau himalayen du Doklam — également appelé Donglang par la Chine — assure la jonction entre les territoires indien, chinois et bhoutanais. Les trois nations sont depuis mi-juin dans une confrontation autour du chantier d'une route entrepris par l'armée chinoise sur cette hauteur. La Chine soutient que la construction se déroule sur son territoire, ce que contestent l'Inde et le Bhoutan. Lors d'un briefing mardi à huis-clos avec des parlementaires indiens, le secrétaire aux affaires étrangères S. Jaishankar a dénoncé le ton menaçant de la Chine dans cette affaire, selon des propos rapportés par la presse locale. L'Inde, qui agit comme le parrain du Bhoutan sur la scène internationale, a envoyé mi-juin des soldats en contrebas du col de Doka a former un barrage humain au chantier se déroulant selon elle en territoire bhoutanais. Depuis, militaires indiens et chinois continuent à s'y faire face, à quelques mètres d'écart à peine, selon la presse indienne. Mais pour la Chine, les soldats indiens déployés se trouvent sur son sol et elle appelle vertement à leur retrait.