Venezuela : Le président Maduro appelle à un dialogue avec l'opposition

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a réitéré dimanche soir son appel à un dialogue politique avec la Table de l'unité démocratique (MUD), la coalition de l'opposition. Cet appel a été émis le jour où son gouvernement tenait un vote d'essai, avant les élections pour l'Assemblée constituante nationale (ANC) prévues le 30 juillet. De son côté, la MUD a organisé un référendum non officiel afin de permettre au peuple vénézuélien d'exprimer son soutien ou son opposition à l'ANC. «Ils (MUD) ont organisé une consultation calme aujourd'hui (...) Je leur demande de ne pas faire de folies, nous les appelons à revenir vers la paix, à s'asseoir et discuter, afin d'entamer un nouveau cycle de discussions pour la paix», a indiqué M. Maduro, lors d'une interview téléphonique accordée à la télévision publique. Il a également appelé l'opposition à retrouver «un caractère démocratique», et à «isoler» certains de ses membres, que M. Maduro tient pour responsables des manifestations violentes. Plus de 7,18 millions de Vénézuéliens ont participé à la consultation symbolique organisée par l'opposition contre le président Nicolas Maduro et son projet d'Assemblée constituante, ont annoncé les recteurs d'universités garants de l'organisation, après le dépouillement de 95% des bulletins de vote.