Forum sur le développement durable à New York : Participation de l’APN aux travaux

L'Assemblée populaire nationale (APN) prend part à partie d’Aujourd’hui à New York (États-Unis) aux travaux du forum politique de haut niveau sur le développement durable, ainsi qu'à la réunion parlementaire prévue en marge des travaux, a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée.

Lors de ce forum, les participants «examineront les mesures devant être prises par les parlementaires pour conférer le caractère institutionnel aux objectifs de développement durable et appuyer leur application sur les plans nationaux». Dans ce cadre, les participants débattront «l'éradication de la pauvreté et la promotion de la prospérité dans un monde en perpétuelle évolution». Cette rencontre permettra d'échanger les expériences parlementaires, notamment celles liées à la lutte contre la pauvreté et la faim, garantir la sécurité alimentaire et l'égalité entre les deux sexes, encourager l'industrialisation durable, préserver les océans, les fleuves et les sources d'eaux, et les exploiter à des fins de développement durable.

L'Algérie sera représentée à ces deux réunions par le député de l'APN, Seddik Chihab, membre permanent de la Commission onusienne de l'Union inter-parlementaire (UIP). (APS)