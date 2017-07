Somalie : Raids aériens contre Al-Shabab

L'armée américaine a confirmé vendredi que ses forces spéciales et somaliennes ont mené des raids aériens contre le groupe terroriste Al-Shebab dans le sud de la Somalie jeudi matin, sans préciser sur le nombre d'extrémistes tués dans l'opération. Le porte-parole du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom), Patrick Barnes, a déclaré que les raids aériens menés à Kunyo Barrow visaient le groupe terroriste qui, selon lui, constitue une menace pour les Américains et les intérêts américains. «Les forces américaines ont mené une mission de conseil et d'assistance contre Al-Shebab avec des membres de l'armée nationale somalienne le 12 juillet à Kunyo Barrow», a déclaré M. Barnes. «Je peux également vous dire qu'il n'y a pas eu de pertes du côté américain dans l'opération. Puisqu'il s'agissait d'une opération dirigée par les Somaliens, vous devriez contacter les représentants de l'Armée nationale de Somalie pour plus de détails», a déclaré M. Barnes.