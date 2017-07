M. Raouya - Représentant du FMI : Perspectives de coopération

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie Centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, avec qui il a évoqué les perspectives de coopération entre l'Algérie et cette institution, a indiqué hier le département ministériel dans un communiqué.

« Les entretiens ont porté sur l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et le FMI ainsi que les moyens de la renforcer, notamment dans les domaines d’assistance technique des finances publiques », a précisé la même source.

Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances et le responsable du FMI ont également procédé à l'échange des « points de vue sur l’évolution des situations économique et sociale tant sur le plan national qu’international », a ajouté le texte. (APS)