M. Tebboune en visite de travail aujourd’hui à Alger

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, effectuera aujourd’hui une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger.

Au cours de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du Président de la République, le Premier ministre « s'enquerra de la situation socio-économique et de l'état d'avancement du programme de développement de la wilaya et procédera, par ailleurs, à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs réalisations ».

Le Premier ministre sera accompagné d'une importante délégation ministérielle.