Soldes d’été : Étalés jusqu’à septembre

La période des soldes d'été au titre de l'année 2017, qui a commencé en juin, s'étalera jusqu'à septembre mais avec des dates fixées pour chaque wilaya, a indiqué jeudi dernier le ministère du Commerce sur son site web.

« Il est porté à la connaissance de l’ensemble des acteurs économiques (commerçants, professionnels et consommateurs) que la période estivale des ventes en soldes au titre de l'année 2017 a démarré et se déroulera durant la période comprise entre les mois de juin, juillet, août et septembre de l'année en cours », précise la même source. Les dates de déroulement de ces soldes d’été applicables à chaque wilaya ont été fixées par arrêtés des walis concernés, et ce, en application des dispositions du décret exécutif n° 06-215 de juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage.

A titre d'exemple, la période de solde est fixée du 21 juillet au 31 août à Alger, du 1er juillet au 11 août à Oran, du 11 juillet au 23 août à Annaba et du 29 juillet au 8 septembre à Tizi-Ouzou.

« L'organisation de ces ventes en soldes constitue une opportunité importante pour les commerçants afin de dynamiser et de promouvoir leurs activités, et offre aux consommateurs l'occasion de bénéficier d'un choix plus varié et à des prix promotionnels des biens et services », souligne la même source. (APS)