Olympiades internationales de mathématiques : L’Algérie à Rio

L'Algérie participe aux Olympiades internationales de mathématiques qui se déroulent cette année à Rio de Janeiro et est représentée à cette prestigieuse compétition intellectuelle et didactique par un groupe de meilleurs élèves, composé de six lycéens dont une fille, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de l'Education nationale. Ce groupe de six lycéens, issus des wilayas d'Oum El-Bouaghi, Laghouat, Tamanrasset, Tlemcen, Jijel et Médéa, sera accompagné durant son séjour à Rio de Janeiro par deux encadreurs dont un fera partie du jury international de cette compétition, précise la même source. Ces jeunes compétiteurs algériens ont été sélectionnés au début de l'année scolaire sur la base d'un concours national organisé par le ministère de l'Education, note le communiqué, relevant que leur préparation, aussi bien scientifique que méthodologique, « s'est faite durant l'année scolaire sous la direction du coach Dr Malik Talbi et d'un groupe d'inspecteurs et d'universitaires à travers plusieurs regroupements bloqués au lycée de mathématiques de Kouba ». Ainsi, pour assurer une meilleure prise en charge d'accompagnement pédagogique des élèves appelés à participer aux joutes internationales de mathématiques et de physiques, un comité ad hoc a été créé par arrêté de la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, au sein du comité technique « éducation » relevant de la commission nationale algérienne pour l'Unesco.

Le parrainage de la participation algérienne est assuré par la société nationale Sonatrach, qui « renforce, par cette action conventionnelle avec le ministère de l'Education nationale, son image d'entreprise citoyenne encourageant le savoir et l'innovation », conclut la même source. (APS)