Consommation d’électricité : Nouveau pic enregistré jeudi

La consommation nationale en énergie électrique a enregistré, jeudi après-midi, un nouveau record, suite aux fortes chaleurs au nord du pays, a indiqué le groupe Sonelgaz dans un communiqué. «L’opérateur du système électrique a enregistré un nouveau record en termes de puissance électrique appelée sur le réseau national, le jeudi 13 juillet de 13.561 MW à 14h30», précise la même source. Ce nouveau pic de consommation représente une hausse de 5,6% par rapport à la demande maximale enregistrée en été 2016, ajoute le communiqué. Une autre pointe de 13.390 MW a également été enregistrée le 12 juillet à 14h45, soit une hausse de 3,1% par rapport à l’été 2016. «La consommation électrique est fortement liée à la hausse des températures», rappelle Sonelgaz qui prévoit de nouvelles pointes de consommation durant cet été. Néanmoins, elle conseille fortement «la modération» dans la consommation de l’énergie électrique, particulièrement entre 13h et 16h et entre 20h et 23h.